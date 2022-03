In una settimana nuovi casi in crescita del 36%

Covid in Italia, la curva dei contagi "punta in alto" con i casi che sono cresciuti del "36% in 7 giorni". A rilevarlo è il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe che nella settimana 9-15 marzo, rispetto alla precedente, fotografa l'aumento dei nuovi casi.