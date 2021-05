Covid Italia, Rezza: "La situazione sta migliorando"

Il direttore generale Prevenzione ministero della Salute: "Vaccinarsi tutti, in fretta e con qualsiasi vaccino disponibile"

Calo lento ma continuo dei contagi da Coronavirus in Italia. "La situazione epidemiologica sta migliorando, l'Rt è costantemente sotto 1 e l'incidenza sta diminuendo, siamo intorno a 100 per 100mila e ci piacerebbe andare presto sotto 50, questo è un obiettivo" ha affermato Gianni Rezza, direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, durante la conferenza stampa sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale Covid-19 della Cabina di regia. "Gran parte di questi risultati è dovuta alle misure prese nelle settimane precedenti, che hanno permesso di riaprire molte attività in modo graduale".

"E' necessario vaccinarsi tutti, in fretta e con qualsiasi vaccino disponibile" ha sottolineato ancora. "Siamo di fronte a dati confortanti e la situazione sta migliorando, ma bisogna accelerare la campagna di vaccinazione, soprattutto per contrastare le varianti".