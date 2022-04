Covid Italia, Rezza: "Virus non va in vacanza, a Pasqua incontri all'aperto"

Il direttore della Prevenzione del ministero della Salute consiglia di "aerare i locali aprendo spesso le finestre e portare con se la mascherina per indossarla in caso di aggregazioni o se si incontrano persone estranee"

"Purtroppo il virus non va in vacanza, quindi anche durante il periodo di Pasqua sarà bene mantenere le piccole precauzione che tutti conosciamo" per proteggersi da Covid-19. Lo sottolinea il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, in un video pubblicato sul profilo Twitter del dicastero.

"Nella maggior parte delle regioni italiane - sottolinea - sarà bel tempo, quindi è bene incontrarsi all'aria aperta e al chiuso aerare i locali aprendo spesso le finestre. Anche all'aperto, bisogna portare sempre dietro la mascherina per indossarla in caso di aggregazioni o se si incontrano persone che non appartengono al nucleo familiare".

Rezza ha infine rimarcato che "a prescindere dal periodo pasquale, è bene sempre completare il ciclo vaccinale" contro Covid-19. "Soprattutto, è stata raccomandata recentemente la quarta dose di vaccino alle persone anziane over 80, ai residenti nelle Rsa e alle persone con più di 60 anni se fragili". Lo ha rimarcato il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, in un video pubblicato sul profilo Twitter del dicastero.