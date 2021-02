Covid Italia, Draghi in riunione operativa con ministri ed esperti

(Adnkronos)

Riunione operativa sulla situazione della pandemia per il premier Mario Draghi oggi alle 19.

Oltre al alcuni ministri, tra cui il titolare della Salute, Roberto Speranza e degli Affari Regionali, Maria Stella Gelmini, prenderanno parte all'incontro anche il coordinatore del Cts Agostino Miozzo, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro e il presidente del Css, Franco Locatelli.

Per il M5S, come nella riunione di sabato scorso, sarà presente Stefano Patuanelli, mentre per la Lega dovrebbe esserci Giancarlo Giorgetti, Dario Franceschini per il Pd ed Elena Bonetti per Italia Viva. Si punta ad accelerare sul Dpcm che scadrà il prossimo 5 marzo.