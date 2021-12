Covid Italia, Rt e incidenza: il report Iss

Incidenza in netto aumento, 241 casi su 100mila abitanti

Covid Italia, l’incidenza settimanale a livello nazionale è "in netto aumento: 241 per 100.000 abitanti (10-16 dicembre) contro 176 per 100mila abitanti (3-9 dicembre), dati flusso ministero Salute". Lo sottolinea il report dell'Istituto superiore di sanità (Iss) con i dati principali del monitoraggio della Cabina di regia.

Scende lievemente l'indice Rt nazionale: nel periodo 24 novembre - 7 dicembre l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,13. La scorsa settimana era 1,18, al di sopra comunque della soglia epidemica, evidenzia il report.