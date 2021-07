Covid Italia, Rt in calo a 0,63

Cala l'indice Rt in Italia, tra i timori della variante Delta e l'allarme lanciato dall'Oms per l'aumento dei contagi in Europa. Dopo due settimane stabili l’indice Rt si attesta a 0,63, in diminuzione rispetto allo 0,69 della passata rilevazione. E' quanto apprende l'Adnkronos Salute dalla riunione della cabina di regia per il monitoraggio Covid.

Iss: in aumento casi varianti delta e Kappa

Sebbene in assoluto i nuovi casi di siano in diminuzione, la proporzione di casi di infezione da coronavirus causati da varianti Delta e Kappa è in aumento in Italia. La maggior parte di questi casi è attribuibili a focolai circoscritti riportati in varie parti del paese", evidenzia la bozza del report Iss-ministero della Salute relativi al periodo 21-27 giugno.