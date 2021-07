In aumento l'indice Rt in Italia, che è a 0.91. La scorsa settimana si attestava a 0.66. In crescita la circolazione della variante Delta, si sottolinea nella bozza del report Iss-ministero della Salute. Sono 19 le Regioni e le Province autonome classificate a rischio moderato e due (Trento e Valle D’Aosta) a rischio basso.