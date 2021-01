Covid Italia, salgono a 289 i medici morti

(Adnkronos)

Sale ancora il numero dei camici bianchi stroncati da Covid-19. I medici morti durante la pandemia sono 289. L'ultima vittima ricordata nell''elenco caduti' aggiornato dalla Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo) è Kassem Mohamad Haouila, medico di medicina generale, da poco in pensione, morto il 7 gennaio scorso. Nato nel 1951 in Libano, Haouila era specialista in pediatria, iscritto all'Ordine di Monza e Brianza.

Appena stamattina un altro nome era stato aggiunto alla lista dei lutti: Peppino Griffi, medico di medicina generale e specialista in pediatria, in pensione.