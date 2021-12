Variante Omicron, 2.629 casi in Europa: Italia ferma a 27

Variante Omicon del covid, tra il 14 e il 15 dicembre altri 502 casi sono stati confermati nell'Unione europea e nello Spazio economico europeo (Ue/See), per un totale complessivo di 2.629, secondo l'ultimo aggiornamento diffuso dall'Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Se il dato più alto è quello segnalato dalla Norvegia (1.498), avendo questo Paese deciso ora di considerare confermati anche i casi probabili di Omicron, l'Italia è ferma invece a quota 27 da un po' di giorni.

Secondo le informazioni provenienti da fonti pubbliche, casi confermati di Omicron sono stati segnalati in tutto da 27 Paesi Ue/See, tra cui: Austria (59), Belgio (90), Croazia (3), Cipro (3), Repubblica Ceca (9), Danimarca (310 solo quelli confermati da sequenziamento), Estonia (6, numero minore rispetto al precedente perché sono stati esclusi casi erroneamente conteggiati come confermati), Finlandia (20), Francia (170), Germania (102), Grecia (5), Ungheria (2), Islanda (20), Irlanda (18), Lettonia (14 ), Liechtenstein (1), Lussemburgo (1), Paesi Bassi (80), Portogallo (69), Romania (11), Slovacchia (3), Spagna (51) e Svezia (51), e i due nuovi Paesi che segnalano per la prima volta la presenza di Omicron in questo ultimo aggiornamento, cioè Lituania (2) e Slovenia (4). Oltre a questi, diversi Paesi hanno segnalato una serie di casi probabili.

Continuano a crescere i contagi segnalati come acquisiti all'interno dell'Ue/See. I Paesi che segnalano casi senza un collegamento epidemiologico ai viaggi includono Belgio, Danimarca, Finlandia, Ungheria, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Islanda. "Ciò - sottolinea l'Ecdc - indica che una trasmissione comunitaria" di Omicron "non rilevata potrebbe essere in corso" nell'area. Tutti i casi per i quali sono disponibili informazioni sulla gravità restano asintomatici o lievi e all'interno dell'Ue/See non sono stati finora segnalati decessi correlati a Omicron, anche se questi dati vanno valutati con cautela. Sono 53 i Paesi e territori al di fuori dell'Ue/See che hanno segnalato casi di Omicron, per un totale di 7.521. E il Regno Unito ha riportato un decesso correlato al nuovo mutante. Nel mondo complessivamente si contano 10.150 casi confermati a livello globale, segnalati da 80 Paesi.

ITALIA SEMPRE PIU' ROSSA NELLA MAPPA ECDC

Intanto l'Italia diventa sempre più rossa per l'emergenza covid mentre scendono a 3 le regioni che restano ancora in zona gialla secondo la mappa Ecdc che fotografa la situazione in Europa, mentre la variante Omicron si fa strada.

Nell'ultimo aggiornamento settimanale, mantengono il colore che indica un rischio intermedio, cioè il giallo, solo Puglia, Molise e Sardegna. Tutte le altre regioni sono in rosso. Con alcune chiazze rosso scuro: quelle di Valle d'Aosta, provincia autonoma di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia, catalogate nella fascia di rischio massimo.