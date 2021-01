Covid Italia, medici morti sono 301

(Adnkronos)

Superano quota 300 i medici morti in Italia durante la pandemia di Covid-19. Le vittime conteggiate dalla Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) salgono a 301, secondo l'ultimo aggiornamento dell''elenco caduti' che ricorda oggi Salvatore Romano, medico di medicina generale, in pensione ma ancora in attività.