Covid Italia, Sileri: "Ancora 3,7 mln di over 50 non vaccinati"

In Italia ci sono ancora "3,7 milioni di over 50 senza vaccino". A dirlo, intervistato dal Corriere della Sera, è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Con questi numeri, ha spiegato, "se il virus non si ferma potremmo avere anche la quinta ondata". Per il sottosegretario "solo medici di famiglia e farmacisti possono convincere i dubbiosi". I medici non vaccinati? "Andrebbero cacciati in fretta", afferma.