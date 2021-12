Covid Italia, Sileri: "Con dati di oggi no altre restrizioni"

Il sottosegretario alla Salute in vista della cabina di regia: "Sono abbastanza tranquillo, messa in atto strategia progressiva che ha permesso aperture"

Con i dati covid di oggi in Italia, in attesa di numeri relativi alla variante Omicron, non servirebbero altre restrizioni. E' la posizione di Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, in vista della cabina di regia che giovedì 23 dicembre si riunirà per valutare eventuali misure.

"Se i dati di giovedì 23 dicembre fossero quelli che abbiamo oggi, non ci sarebbe bisogno di ulteriori restrizioni. Se dovessimo invece avere un aumento mostruoso dei contagi, a questo punto dobbiamo valutare il numero dei ricoveri, i posti letto che vengono occupati. Se i dati dovessero essere quelli di oggi, andrei cauto con ulteriori restrizioni", dice Sileri ospite a 'Non stop news' su Rtl 102.5.

"L’Italia - aggiunge- ha fatto dei passi avanti rispetto agli altri Paesi con il Green Pass e poi con il Green Pass rafforzato. Noi abbiamo ancora tutte le misure: vedi la mascherina all’aperto reintrodotta nei luoghi più affollati. Noi abbiamo ancora una pratica quotidiana che ci difende non poco. Il virus si combatte attraverso i vaccini sicuramente, ma ci sono tanti anche altri filtri che ci proteggono: il lavaggio delle mani, la mascherina, la distanza di sicurezza, le terapie per coloro che si ammalano, l’utilizzo spregiudicato dei tamponi".

"In tutti questi filtri, a seconda della variante che circola e di quanto circola, ci sono delle carte che dobbiamo giocarci. Sono abbastanza tranquillo, vi dico la verità. Abbiamo messo in atto una strategia progressiva e in questo momento come vedete siamo aperti. È una variante che creerà sicuramente dei problemi e seguire qualche misura in più è sicuramente molto meglio di una chiusura", spiega ancora.

Quanto alla possibilità di trascorrere le feste con parenti, amici, commensali no vax, Sileri è categorico: "Diserterei l’appuntamento, a casa mia non entrano. Io spenderei anche il giorno di Natale per convincere un no vax, se ne convinco uno so che l’ho salvato, quindi va benissimo. Però a casa con una famiglia e una zia anziana, assolutamente no. Il cenone è meglio farlo tra vaccinati".