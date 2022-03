Covid Italia, Sileri: "Modesto aumento contagi, non ci saranno nuove misure"

"Non ci saranno variazioni delle misure nelle prossime settimane. Non dobbiamo assolutamente preoccuparci, questo aumento" dei contagi da coronavirus "dipende dalle sottovarianti di Omicron, per le quali la terza dose funziona molto bene. Una modesta maggiore circolazione del virus è da provare nel tempo, i ricoveri rimangono in discesa, forse restano un po' più stabili quelli nei reparti di medicina. L'invito è a fare la terza dose: il Green pass rafforzato andrà via, ma non deve passare il concetto che la terza dose non serve. Farsi il booster non significa ottenere il Green pass, ma proteggersi dalle varianti in circolazione ed essere pronti per un'eventuale piccola recrudescenza che potrà esserci in autunno". Lo sottolinea il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite di 'Timeline' su SkyTg24. "Non credo che per ora avremo chissà quale risalita dei casi", dice Sileri.

Il decreto all'esame del Cdm potrà subire "qualche limatura", spiega, ma "il principio è chiaro: rimuovere successivamente le mascherine e ridurre fin da subito la potenza del Green pass, togliendo il certificato rafforzato e scollegandolo alla sospensione dal lavoro. Resta la spinta alla vaccinazione contro Covid-19, ma non più collegata con il lavoro".