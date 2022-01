Covid Italia, Sileri: "Nei prossimi giorni calerà numero decessi"

Lo ha detto il sottosegretario alla Salute ospite di 'Domenica in'

''Anche da noi nei prossimi giorni oltre il calo dei contagi" da coronavirus "ormai abbiamo una stabilizzazione, calerà il numero dei ricoverati e dei decessi''. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ospite di 'Domenica in' su RaiUno.

Quanto alle misure, ''è necessario un alleggerimento'' ma ''bisogna farlo nel momento opportuno. Occorre fare una programmazione in base ai dati. Non è una cosa che può essere fatta questa settimana ma forse in una decade da oggi probabilmente sì perché i casi caleranno''.

Bisogna ''passare dall'emergenza ad un trattamento ordinario di una patologia che è entrata prepotentemente nei libri di medicina''.