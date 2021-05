Covid Italia, somministrati 31,9 milioni di vaccini

In Italia "la campagna vaccinale è iniziata il 27 dicembre 2020. Al 26 maggio 2021, sono state somministrate 31.872.815 delle 35.695.017 dosi di vaccino finora consegnate: 21.688.857 prime dosi e 10.183.958 seconde dosi". E' il bilancio indicato dall'Istituto superiore di sanità, nell'ultimo bollettino sull'epidemia di Covid-19 in Italia.

Inoltre, "al 26 maggio, il 92% degli ultraottantenni in Italia ha ricevuto almeno una dose di vaccino e più dell'81% ha completato il ciclo; 19 Regioni/Province autonome hanno una copertura superiore all'80% in questo gruppo di età" riporta l'Istituto superiore di sanità.

Per quanto riguarda i 70-79enni, si legge ancora nel report, "circa l'81% della popolazione in questa fascia di età ha ricevuto almeno una dose di vaccino; 14 Regioni/Pa hanno una copertura per 2 dosi superiore all'80% per questa fascia, mentre 7 Regioni/Pa hanno una copertura vaccinale compresa tra il 60-79%".