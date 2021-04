Covid Italia, Speranza: "Fase decisiva"

Il ministro della Salute: "Ma con i vaccini pianifichiamo settimane diverse". E sul Recovery: "19,7 mld per programmare la sanità del futuro"

Coronavirus Italia, "siamo in un momento che io ritengo cruciale del Servizio sanitario nazionale". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto al webinar organizzato dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi (Cnop), sul tema 'Giovani e pandemia: quali risposte?'. "Perché - ha sottolineato Speranza - da un lato siamo nella fase decisiva della battaglia contro il Covid - ancora c'è una situazione che merita la massima attenzione - abbiamo però un nuovo strumento straordinario, la campagna di vaccinazione che ci mette nelle condizioni di programmare e pianificare settimane che saranno sicuramente diverse da quelle che abbiamo conosciuto in questi mesi così difficili".

E ancora: "Il Servizio sanitario nazionale in queste ore è ancora profondamente impegnato nella battaglia contro il Covid. Ma in questa fase abbiamo anche una grande opportunità, perché attraverso i fondi europei, quelli che stiamo pianificando proprio in queste ore, e domani ci sarà un Consiglio dei ministri importante, possiamo provare a progettare la sanità del futuro" potendo contare su "19,7 miliardi: una cifra assolutamente significativa" e "senza precedenti" ha ricordato il ministro della Salute.

"C'è un doppio fronte di lavoro in queste ore", ha sottolineato. "Da una parte la gestione dell'emergenza, il nostro vero obiettivo di questo momento, del qui e ora; dall'altro lato la grande possibilità di avere un ammontare di risorse oggettivamente senza precedenti", ha ribadito Speranza. "Dentro questa seconda opzione - ha evidenziato - io penso che sia fondamentale il confronto con voi, con il vostro Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi, con la realtà che voi rappresentate, le vostre esperienze, quello che avete vissuto in maniera diretta in questi mesi così complicati".