Covid Italia, Speranza: "Nuova stagione di investimenti per il Ssn"

(Adnkronos)

"Costruire una nuova grande stagione di investimenti per il Servizio sanitario nazionale" analizzando "ciò che ha funzionato e ciò che non ha funzionato". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto alla celebrazione per la Giornata nazionale del personale sanitario.

È stato "un anno senza precedenti che ha sconvolto le vita di ciascuno di noi. Dentro questo anno terribile - ha sottolineato Speranza - abbiamo incrociato la forza del nostro servizio sanitario nazionale. Oggi, a un anno di distanza, non abbiamo i problemi di un anno fa, quando mancavano respiratori e mascherine. Non abbiamo più quei problemi. Abbiamo i vaccini. Abbiamo le prime cure. Possiamo fronteggiare meglio questa battaglia. Ma la battaglia non è facile. Non dobbiamo pensare che sia finita - ha ammonito il ministro - . Non possiamo pensare di aver già vinto".

La sfida oggi, però "ci vede più forti di prima", ha detto Speranza. "Possiamo guardare con fiducia al futuro. Perché anche grazie alla scienza abbiamo potuto fare passi avanti importanti. Abbiamo strumenti con cui provare a vincere", ha concluso Speranza.