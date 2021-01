Covid Italia, stop a ingresso per chi è stato in Brasile

(Adnkronos)

Emergenza Covid in Italia e allarme varianti, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato oggi una nuova ordinanza che proroga il blocco dei voli in partenza dal Brasile e il divieto di ingresso nel nostro Paese di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. A annunciarlo con un post su Facebook lo stesso ministro, che aggiunge: "Manteniamo l’approccio della massima prudenza mentre i nostri scienziati continuano a studiare le varianti Covid".

Ieri l'annuncio del passaggio di zona delle Regioni d'Italia: zona arancione per Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Provincia Autonoma di Bolzano. Le altre passano o restano in zona gialla. Le ordinanze saranno valide da lunedì. "Le regioni oggi in arancione passeranno in zona gialla a seguito della scadenza dell’ordinanza vigente prevista per il 31 gennaio" si apprende da fonti del ministero della Salute.