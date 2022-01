Variante Omicron e pericolo contagi in Italia, "il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che fa cessare le misure restrittive speciali previste per il Sudafrica e i Paesi limitrofi". Lo comunica il dicastero. I 'paletti' sugli arrivi da quelle aree erano stati introdotti nelle prime ore dell'emergenza per la nuova mutazione del covid.