Covid Italia, tamponi e saturimetro nel paniere Istat

Tamponi covid e saturimetro. Sono questi alcuni dei nuovi ingressi nel paniere 2022 Istat per l'inflazione. A comunicarlo è l'istituto di statistica che annovera questi prodotti tra quelli rappresentativi dell’evoluzione nelle abitudini di spesa delle famiglie e delle novità normative. nel nuovo paniere Istat. Ci sono anche la sedia da pc, la friggitrice ad aria, la psicoterapia individuale, il Poke take away e lo streaming di contenuti musicali. Per quanto riguarda i tamponi, nel paniere entrano sierologico, molecolare e rapido.