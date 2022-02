Covid Italia, tamponi e saturimetro nel paniere Istat

Entrano anche la sedia da pc, la friggitrice ad aria, il Poke take away

Tamponi covid e saturimetro. Sono questi alcuni dei nuovi ingressi nel paniere 2022 Istat per l'inflazione. A comunicarlo è l'istituto di statistica che annovera questi prodotti tra quelli rappresentativi dell’evoluzione nelle abitudini di spesa delle famiglie e delle novità normative. nel nuovo paniere Istat. Ci sono anche la sedia da pc, la friggitrice ad aria, la psicoterapia individuale, il Poke take away e lo streaming di contenuti musicali. Per quanto riguarda i tamponi, nel paniere entrano sierologico, molecolare e rapido.

Tra i prodotti che rappresentano consumi consolidati, entrano nel paniere, tra gli altri, il pane di altre farine (nell’ambito del pane fresco), il gas di città e gas naturale mercato libero e gli occhiali da lettura senza prescrizione (nell’ambito degli occhiali e lenti a contatto correttivi). Escono dal paniere 2022 Compact disk e Hoverboard. Lo comunica l'Istat.



Ogni anno, l’Istat rivede l’elenco dei prodotti che compongono il paniere di riferimento per la rilevazione dei prezzi al consumo, aggiornando contestualmente le tecniche d’indagine e i pesi con i quali i diversi prodotti contribuiscono alla misura dell’inflazione. Le novità del 2022, con riferimento sia ai pesi sia al paniere, riflettono la costante evoluzione dei comportamenti di spesa delle famiglie ma anche l’impatto di eventi, come la pandemia tuttora in corso, che condizionano le scelte d’acquisto e la struttura della spesa per consumi.

Nel paniere del 2022 utilizzato per il calcolo degli indici Nic (per l’intera collettività nazionale) e Foi (per le famiglie di operai e impiegati) figurano 1.772 prodotti elementari (1.731 nel 2021), raggruppati in 1.031 prodotti, a loro volta raccolti in 422 aggregati. Per il calcolo dell’indice Ipca (armonizzato a livello europeo) il paniere comprende 1.792 prodotti elementari (1.751 nel 2021), raggruppati in 1.050 prodotti e 426 aggregati. Oltre che delle novità nelle abitudini di spesa delle famiglie, l’aggiornamento dei beni e servizi compresi nel paniere tiene conto dell’evoluzione di norme e classificazioni e in alcuni casi arricchisce la gamma dei prodotti che rappresentano consumi consolidati.