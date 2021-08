Sono 69 i morti in 24 ore e 7.162 i nuovi contagi da coronavirus in Italia, secondo gli ultimi dati del ministero della Salute. Il tasso di positività è al 3,1%. Le persone ricoverate in ospedale con sintomi sono 3.559 (+87), mentre sono 442 i pazienti in terapia intensiva (+19), con 50 ingressi in 24 ore.