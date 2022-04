Covid Italia, tornano a salire i ricoveri: media nazionale sale al 16%

I ricoveri Covid in Italia tornano a salire. La media nazionale dell'occupazione dei posti letto nei reparti di 'area non critica' è salita di 1 punto percentuale nelle 24 ore, raggiungendo il 16%, rileva l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) aggiornati a ieri sera.

Nel dettaglio, sono 11 le regioni e province autonome in cui si è registrato un incremento: la Basilicata cresce di 2 punti percentuali attestandosi al 27%, mentre si registra 1 punto percentuale in più in Abruzzo (23%), Calabria (33%) Emilia Romagna (15%), Friuli Venezia Giulia (12%), Lazio (19%), Lombardia (11%), Molise (17%), Pa di Bolzano (9%), Sicilia (27%) e Valle d'Aosta (10%). In calo di 1 punto percentuale, invece, le Marche (al 20%) e la provincia di Trento (11%). Nelle altre regioni nessun incremento nelle 24 ore.

L'occupazione media a livello nazionale delle terapie intensive è stabile da settimane al 5% (un anno fa, l'11 aprile 2021 segnava il 39%).