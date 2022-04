Covid Italia, ultimo bollettino: contagi e morti

63.815 contagi da coronavirus e 133 morti: questo l'ultimo bollettino covid in Italia, sabato 16 aprile 2022, secondo numeri e dati di Protezione Civile e ministero della Salute. Calano i pazienti in terapia intensiva, 411 in totale e otto in meno rispetto al giorno prima, e i ricoverati con sintomi, 9.878 in totale e 102 in meno. Le persone guarite dal virus sono 14.276.895, 61.986 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia i positivi al coronavirus sono 1.221.338, 2.414 in più di ieri.