Covid Italia, ultimo bollettino

70.520 contagi da coronavirus e 143 morti in Italia secondo l'ultimo bollettino, sabato 23 aprile 2022, della Protezione Civile e del ministero della Salute. I nuovi decessi portano a 162.609 il totale delle vittime da inizio pandemia. Con 421.533 tamponi, tra molecolari e antigenici, il tasso di positività resta stabile al 16,7%. Ancora in calo il numero dei ricoverati con sintomi, 9.914 (-162 da ieri), così come le persone in terapia intensiva, 409 (-2). Sono 16.079.209 le persone che hanno contratto il virus da inizio pandemia e 1.232.229 le persone attualmente positive (+9.107) mentre i guariti sono 14.684.371 (+61.778).