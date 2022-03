Covid Italia, ultimo bollettino

73.357 nuovi contagi da Coronavirus in Italia e altri 118 morti. Questo l'ultimo bollettino covid, di sabato 26 marzo 2022, di Protezione Civile e ministero della Salute. Sono stati processati 504.185 tamponi con un tasso di positività al 14,5%. In totale le vittime da inizio pandemia salgono a 158.700. Il totale degli attualmente positivi è di 1.254.383 persone. In lieve aumento, da ieri, i ricoveri con sintomi Covid. Sono 29 i ricoverati in più con sintomi, mentre sono 5 in più i ricoverati in terapia intensiva con 45 ingressi del giorno.