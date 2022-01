Covid, la delusione di Draghi per il 'balletto' dei partiti

Né rabbia né irritazione, ma la speranza delusa, questo sì, per le solite dinamiche, scattate tra partiti nonostante il momento delicato per il Paese, con la crescita dei contagi e delle vittime. Fonti vicine al premier Mario Draghi, raccontano all'Adnkronos che il presidente del Consiglio confidava di non assistere al solito 'balletto' tra forze politiche, "dal momento - è il ragionamento - che quello che si cerca di fare è trovare soluzioni per contenere i rischi per la tenuta degli ospedali e non il compromesso politico".