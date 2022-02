Covid, laboratori prefabbricati BioNTech per produrre il vaccino in Africa

Moduli prefabbricati per realizzare impianti di produzione di vaccini anticovid in Africa. A lanciare l'iniziativa è la compagnia tedesca BionTech, che ha realizzato assieme alla Pfizer il primo vaccino anti covid a m-Rna. I primi impianti prefabbricati verranno inviati in Ruanda, Senegal e possibilmente anche Sudafrica, ha annunciato oggi la compagnia, presentando oggi il progetto nel suo impianto di Marburgo, nel land tedesco dell'Assia.

All'evento erano presenti i presidenti di Ruanda, Ghana e Senegal - Paul Kagame, Nana Akufo-Addo and Macky Sall- oltre al direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, e il ministro tedesco per lo Sviluppo, Svenja Schulze.

I moduli prefabbricati, chiamati BioNtainer, sono locali sterili dotati dell'equipaggiamento per realizzare i vaccini, spiega un comunicato dell'azienda. "Messi insieme, due moduli coprono uno spazio di 800 metri quadri e offrono una capacità iniziale stimata di produrre fino a 50 milioni di dosi di vaccino Pfizer BioNTech contro il covid-19 ogni anno". Gli impianti potrebbero in futuro sviluppare vaccini anche per altre malattie. I primi BioNTainer arriveranno in Africa nella seconda metà del 2022. La produzione potrà iniziare 12 mesi dopo la consegna degli impianti.

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha salutato l'iniziativa come "un progetto pioniere nella lotta globale contro la pandemia. Per il presidente del Ghana "oggi è un giorno epocale per Madre Africa. E' stato intrapreso un altro passo verso l'autosufficenza". Il progetto è stato annunciato alla vigilia del summit Unione Europea- Unione Africana che si apre domani a Bruxelles e vede fra i temi in agenda la lotta contro il covid.