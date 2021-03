Covid, Lamorgese: "Liberi per l'estate? Sono fiduciosa"

“Liberi per la prossima estate? Io sono molto fiduciosa". Così la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ospite di Maria Latella al Caffè della domenica su Radio 24, parlando dell'epidemia di coronavirus. "Certo molto dipenderà dalla campagna di vaccinazione ma le dosi stanno arrivando e c’è stata una presa di posizione netta da parte del premier Draghi", ha aggiunto sottolineando: "Io sono positiva per carattere e in questo caso vedo anche che la campagna di vaccinazioni sta prendendo una buona piega".

“Capisco quanto sia difficile chiedere di fare ulteriori sacrifici ma ritengo questo non sia il momento di mollare”, ha poi aggiunto la ministra. “Serve uno scarto in più verso una direzione di maggior responsabilità individuale, la campagna di vaccinazioni è entrata in una fase cruciale, dobbiamo essere positivi ma dobbiamo avere un grande senso di responsabilità”, ha affermato evidenziando che “i controlli ci saranno ma bisogna ammettere che gli italiani si stanno comportando in maniera responsabile: su 8 milioni di persone controllate ci sono state centomila sanzioni”.

"Mi sono prenotata ieri per il vaccino, mi vaccinerei anche con Astra Zeneca, qualunque tipo di vaccino andrà bene", ha fatto sapere poi Lamorgese. "Ieri mi sono segnalata alla Regione Lazio per prenotare la vaccinazione, era il mio momento. Non so ancora quale vaccino mi verrà somministrato, mi arriveranno informazioni riguardo la tipologia e il luogo dove lo dovrò fare. L'importante è vaccinarsi", ha aggiunto.