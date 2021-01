Covid Lazio, 1.039 nuovi casi e 43 decessi: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 1.039 i nuovi casi positivi registrati oggi, 26 gennaio, nel Lazio. "Oggi su quasi 10 mila tamponi nel Lazio (+1.506) e quasi 20 mila antigenici per un totale di circa 30 mila test, si registrano 1.039 casi positivi (+165), sono 43 i decessi (+3) e 2.525 i guariti. Diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive, mentre aumentano i casi e i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 3%. I casi a Roma città tornano a quota 600. Se confrontiamo il dato odierno con quello di martedì scorso registriamo un calo di 61 casi". E' il bilancio dell'assessore alla Sanità e l’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

In dettaglio, nella Asl Roma 1 sono 284 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono ventidue i ricoveri. Si registrano sette decessi in pazienti di 67, 70, 70, 72, 73, 81 e 92 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 256 i casi, isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centoquindici i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano quattordici decessi in pazienti di 56, 67, 72, 76, 77, 78, 78, 78, 80, 82, 86, 87, 91 e 98 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 123 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Tredici casi sono ricoveri. Si registrano quattro decessi in pazienti di 63, 70, 74 e 78 anni con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 48 i casi segnalati e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 5 sono 85 i casi di Covid-19, isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi in pazienti di 76, 81, 87, 88 e 97 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 93 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi in pazienti di 59, 76, 83, 85, 88 e 92 anni con patologie.

Nelle province si registrano 150 casi e sono sei i decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono 49 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 62, 80 e 87 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si segnalano 83 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano due decessi di 68 e 89 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 9 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 71 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 9 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

I casi attualmente positivi sono 66.132, di cui 2.544 ricoverati, 283 in terapia intensiva e 63.305 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 128.709, i decessi 4.765 e il totale dei casi esaminati è pari a 199.606.