Covid Lazio, 1.261 nuovi casi e 31 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 1.261 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi, 11 febbraio, nel Lazio. Secondo il bollettino della regione, si segnalano altri 31 morti. A Roma, i nuovi contagi sono 600. "Su oltre 12mila tamponi (+492) e oltre 17mila antigenici per un totale di oltre 30mila test, si registrano 1.261 casi positivi (+234), 31 i decessi (-20) e +2.930 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto il 4%. I casi a Roma città sono a quota 600", dice l'assessore alla Sanità e l’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato.

"Nella Asl Roma 1 sono 292 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono quattro i ricoveri. Si registrano sette decessi in pazienti di 58, 61, 74, 75, 84, 84 e 92 anni con patologie - continua l'assessore - Nella Asl Roma 2 sono 238 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centocinque i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano quattro decessi in pazienti di 76, 79, 79 e 89 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 88 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi in pazienti di 81, 86 e 90 con patologie".

"Nella Asl Roma 4 - prosegue D'Amato - sono 88 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 5 sono 104 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso, 77enne con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 153 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 88 e 92 anni con patologie".

"Nelle province si registrano 298 casi e sono quattordici i decessi nelle ultime 24 ore - osserva l'assessore - Nella Asl di Latina sono 132 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque i decessi in pazienti di 65, 81, 83, 87 e 91 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 115 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano tre decessi di 60, 85 e 93 anni con patologie".

"Nella Asl di Viterbo si registrano 29 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 79, 85 e 86 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 22 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 55, 75 e 94 anni con patologie", conclude l’assessore alla Sanità della Regione Lazio.