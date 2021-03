Covid Lazio, 1.654 contagi e 22 morti: bollettino. A Roma 700 casi

(Adnkronos)

Sono 1.654 i contagi da coronavirus registrati oggi 10 marzo nel Lazio. Nel bollettino quotidiano si evidenziano anche 22 nuovi decessi. A Roma si segnalano 700 casi.

"Oggi su quasi 16 mila tamponi nel Lazio (+1.622) e oltre 22 mila antigenici per un totale oltre di 38 mila test, si registrano 1.654 casi positivi (+223), 22 i decessi (-6) e +1.333 i guariti", fa sapere l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato che sottolinea: "Aumentano i casi, i ricoveri e le terapie intensive, mentre diminuiscono i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4%. I casi a Roma città sono a quota 700. Oggi superata la soglia delle 600 mila somministrazioni che rappresentano oltre il 10% della popolazione del Lazio già vaccinati 200 mila over 80, 55 mila personale della scuola, 26 mila personale forze dell’ordine, oltre 7 mila super fragili".

A Latina sono 152 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 88 e 93 anni con patologie. A Frosinone si registrano 252 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano tre decessi di 80, 87 e 91 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 71 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 86 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 70 contagi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 68 e 76 anni con patologie.

Al momento nel Lazio sono 38.876 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.076 ricoverati, 267 in terapia intensiva e 36.533 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 203.439, i decessi 6.114 e il totale dei casi esaminati è pari a 248.429, secondo il bollettino aggiornato della Regione.