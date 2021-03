Covid Lazio, oggi 1.963 contagi e 23 morti. A Roma 800 casi

(Adnkronos)

Sono 1.963 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 18 marzo, secondo il bollettino della regione. Ci sono inoltre 23 morti. A Roma 800 casi segnalati. "Oggi su oltre 15mila tamponi nel Lazio (-1.688) e oltre 20mila antigenici per un totale di oltre 36mila test, si registrano 1.963 casi positivi (+235), 23 i decessi (+3) e +1.300 i guariti. Aumentano i decessi, i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%. I casi a Roma città sono a quota 800. La stima del valore Rt è in calo", dice l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19.

In totale, nella Regione sono 44.919 i casi attualmente positivi, di cui 2.422 ricoverati, 299 in terapia intensiva e 42.198 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 211.323, i decessi 6.278 e il totale dei casi esaminati è pari a 262.520.