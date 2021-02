Covid Lazio, al via prossima settimana prenotazioni vaccini over 70

Nel Lazio "dalla prossima settimana al via le prenotazioni" dei vaccini anti-Covid "riservate alla fascia over 70, mentre prosegue la presa in carico dei vulnerabili". Ad annunciare il nuovo passo avanti nel percorso della campagna vaccinale è l'Unità di crisi Covid della Regione Lazio.

Nel Lazio è stata intanto "superata la quota dei 400 mila vaccini somministrati", "l'Hub vaccinale presso l'area Lunga Sosta dell'aeroporto di Fiumicino ha superato quota 15 mila vaccini", secondo i numeri diffusi dall'Unità di crisi.