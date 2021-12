Sono scesi a 1.549 i contagi da coronavirus in un giorno nel Lazio (sabato erano stati 1832) secondo l'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 2 morti. I tamponi effettuati in 24 ore sono stati 14.071 molecolari e 24.673 antigenici per un totale di 38.744 test. In crescita i ricoverati (716,+4) e le terapie intensive (95, +4). Sono +555 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,9%. I casi a Roma città sono a quota 702.