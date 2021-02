Covid Lazio, oggi 1.027 contagi e 51 morti: bollettino

(Adnkronos)

Sono 1.027 i nuovi contagi di Coronavirus nel Lazio secondo il, bollettino di oggi, 10 febbraio. Si registrano altri 51 morti, mentre i guariti nelle ultime 24 ore sono 3.188. "Non ci aspettiamo un cambio colore", ha detto l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato. Nel Lazio sono 44.834 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.233 ricoverati, 260 in terapia intensiva e 44.341 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 164.867, i decessi 5.375 e il totale dei casi esaminati è pari a 215.076, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.