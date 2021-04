Covid Lazio, oggi 1.230 contagi e 49 morti: dati 14 aprile. A Roma 500 casi

Sono 1.230 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio, secondo la tabella del bollettino di oggi 14 aprile. Registrati inoltre altri 49 morti. Nella Regione, "su oltre 18mila tamponi (+4.600) e oltre 20mila antigenici per un totale di circa 39mila test, si registrano 1.230 casi positivi (+66), 49 decessi (+13) e 2.121 guariti. Aumentano i casi, i decessi e le terapie intensive, mentre diminuiscono i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 500" riferisce l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, nel bollettino dopo la videoconferenza della task-force regionale per Covid-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Nel Lazio sono 51.232 i casi attualmente positivi a Covid-19 di cui 2.977 ricoverati, 398 in terapia intensiva e 47.857 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 246.782, i decessi 7.155 e il totale dei casi esaminati è pari a 305.169, secondo il bollettino aggiornato della Regione.