Covid Lazio oggi, 12.788 contagi e 43 morti. A Roma 5.336 nuovi casi

Sono 12.788 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, martedì 11 gennaio 2022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 43 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 25.509 tamponi molecolari e 90.441 antigenici con un tasso di positività all'11%.

I ricoverati sono 1.583 i ricoverati, 65 in più da ieri, 196 le terapie intensive occupate, una in meno, e 3.153 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 5.336.

Nel dettaglio i casi e i decessi registrati nelle aziende sanitarie del Lazio nelle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 1.972 i nuovi casi e 5 i decessi; Asl Roma 2: sono 2.816 i nuovi casi e 8 i decessi; Asl Roma 3: sono 548 i nuovi casi e 5 i decessi; Asl Roma 4: sono 863 i nuovi casi e 5 i decessi; Asl Roma 5: sono 1.338 i nuovi casi e 5 i decessi; Asl Roma 6: sono 1.377 i nuovi casi e 6 i decessi. Nelle province si registrano 3.874 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 1.103 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Latina: sono 1.599 i nuovi casi e 5 i decessi; Asl di Rieti: sono 484 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl di Viterbo: sono 688 i nuovi casi e 1 decesso.

COVID PARTY

Cercare una via di fuga dal vaccino prendendosi la malattia con un Covid-party per avere il green pass, dice all'Adnkronos Salute l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, "mette a rischia la vita poiché gli effetti della malattia possono essere molto severi, così come gli effetti del long Covid anche nei giovani".

VACCINAZIONI

Nel Lazio, dice D'Amato, "raggiunta quota 2,5 milioni di dosi booster effettuate, più di un adulto su due ha fatto la dose booster e sono triplicate le prime dosi. Ieri sono state oltre 64 mila le somministrazioni di vaccino, il 17% in più rispetto al target commissariale". Da domani annuncia "l'aumento degli slot disponibili per le dosi booster con Pfizer nella fascia 12-17 anni".