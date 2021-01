Covid Lazio, oggi 1.303 contagi e Rt in calo: i dati

(Adnkronos)

Sono 1.303 i nuovi contagi di Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 21 gennaio. Si registrano altri 36 morti.

"Oggi su oltre 12 mila tamponi nel Lazio (-47) e quasi 14 mila antigenici per un totale di oltre 26 mila test, si registrano 1.303 casi positivi (+22), 36 i decessi (-25) e +1.771 i guariti. Aumentano i casi, mentre diminuiscono i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. I casi a Roma città tornano a quota 600", fa sapere l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato.

"Rispetto al giovedì della scorsa settimana registriamo un calo di 513 casi -aggiunge D'Amato-. Prevediamo un valore Rt in calo di nuovo sotto a 1 e una riduzione del tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva e di area medica per pazienti Covid".

Nel Lazio sono 72.685 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.653 ricoverati, 280 in terapia intensiva e 69.752 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 116.943, i decessi 4.571 e il totale dei casi esaminati è pari a 194.199.