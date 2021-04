Covid Lazio, oggi 1.419 contagi e 32 morti. A Roma 700 casi

Sono 1.419 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 5 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 32 morti. La tabella fa riferimento a 700 casi a Roma. "Oggi su oltre 9 mila tamponi nel Lazio (-5.989) e quasi 2 mila antigenici per un totale di oltre 11 mila test, si registrano 1.419 casi positivi (-104), 32 i decessi (+6) e +806 i guariti. Diminuiscono i casi e i ricoveri, mentre aumentano le terapie intensive e i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 14%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 12%. I casi a Roma città sono a quota 700", dice l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato annunciando inoltre l'apertura delle prenotazioni per i vaccini per gli anni 65 e 64 (ovvero i nati nel 1956 e 1957) "a partire dalle ore 00:00 di mercoledì 7 aprile".

"Nelle province si registrano 356 casi e sono undici i decessi nelle ultime 24h", aggiunge. A Latina 218 contagi e 2 morti. A Frosinone 66 casi e 5 decessi. A Viterbo 56 positivi e 3 morti. A Rieti 16 contagi e 1 morto.