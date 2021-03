Covid Lazio, oggi 1.800 contagi e 38 morti. A Roma 900 casi

Sono 1.800 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi. Nella tabella si fa riferimento ad altri 38 morti. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 1.809 guariti. Da ieri a Roma 900 nuovi casi. "Aumentano i casi, i decessi e i ricoveri, mentre diminuiscono le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%" dice l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, spiegando che i tamponi fatti finora sono stati 16mila. Al momento in Regione i positivi sono 51.051 i casi, di cui 3.044 ricoverati, 371 in terapia intensiva e 47.636 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 227.752, i decessi 6.644 e il totale dei casi esaminati è pari a 285.447, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

La distribuzione dei contagi

Nella Asl Roma 1 - si legge nel report - sono 331 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 10 decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 410 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 10 decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 161 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 4 decessi con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 138 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 166 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 177 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 4 decessi con patologie.

Nelle province si registrano 417 casi e 7 decessi nelle ultime 24 ore, prosegue il bollettino regionale. Nella Asl di Latina sono 104 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi di 73 e 82 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 149 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 5 decessi di 69, 72, 76, 85 e 93 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 59 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl di Rieti si registrano 105 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

La campagna di vaccinazione

"Nella fascia degli over 80 circa la metà delle persone prenotate ha già completato il ciclo vaccinale, ovvero ha ricevuto anche la seconda dose" ha detto l'assessore alla Sanità del Lazio. "Viaggiamo a una media di circa 25 mila somministrazioni al giorno e oggi abbiamo superato la soglia di 1 milione e 50 mila somministrazioni".