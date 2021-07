Covid Lazio, oggi 471 contagi e nessun morto: bollettino 18 luglio

Sono 471 i nuovi contagi da coronavirus oggi 18 luglio nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Nessun nuovo decesso.

“Oggi su quasi 7mila tamponi nel Lazio (-997) e quasi 17mila antigenici per un totale di oltre 23mila test, si registrano 471 nuovi casi positivi (-29), 0 decessi (-2), i ricoverati sono 119 (+14), le terapie intensive sono 26 (+1), i guariti sono 40. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 2%. I casi a Roma città sono a quota 303" comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Sono 3.399 gli attuali casi positivi al Covid nel Lazio, con 119 ricoverati, di cui 26 in terapia intensiva, secondo gli ultimi dati diffusi dalla Regione Lazio. In isolamento domiciliare risultano inoltre 3.254 persone. Il totale dei deceduti ammonta a 8.386 mentre su un totale di 349.414 casi esaminati si contano 337.629 guariti.

"Collaborare all’attività di tracciamento serve a ricostruire la catena dei contatti e a mettere in sicurezza i cittadini. Invitiamo tutti alla massima collaborazione nello sforzo che stiamo compiendo come Servizio Sanitario Regionale nel sequenziare il 100% dei casi positivi", prosegue D'Amato, sottolineando che la "vaccinazione è la strada maestra per contenere effetti e circolazione del virus. Rivolgo un appello a vaccinarsi alla fascia di età 12-16 anni e alle loro famiglie. Prima di partire per le vacanze vaccinatevi per tornare a settembre a scuola in sicurezza".