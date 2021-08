Covid Lazio oggi, 551 contagi e 8 morti: bollettino 17 agosto

Sono 551 i contagi da coronavirus, compresi i recuperi (+132), registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino della Regione diffuso oggi, 17 agosto. I nuovi casi positivi sono 152 in meno rispetto a martedì 10 agosto. Sono invece 8 i decessi (+8) si tratta di recuperi degli ultimi 3 giorni. I ricoverati sono 505 (+12), i ricoverati nelle terapie intensive sono 66 (-4), i guariti sono 823. I casi a Roma città sono a quota 291.

Nel dettaglio Asl Roma 1 sono 87 nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi. Nella Asl Roma 2 sono 172 nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi. Nella Asl Roma 3 sono 32 i nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

E ancora: nella Asl Roma 4 sono 68 nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si registrano decessi. Nella Asl Roma 5 sono 42 nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si registrano decessi. Nella Asl Roma 6 sono 30 nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si registrano decessi.

Nelle province si registrano 120 nuovi casi. In particolare nella Asl di Frosinone si registrano 43 nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si registrano decessi. Nella Asl di Latina si registrano 23 nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si registrano decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 30 nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si registrano decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 24 nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si registrano decessi.