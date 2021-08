Covid Lazio oggi: 645 contagi, 255 a Roma. Bollettino 11 agosto

Sono 645 i nuovi contagi di coronavirus nel Lazio secondo i dati del bollettino di oggi, 11 agosto 2021. Si registrano altri 3 morti. "Oggi si registrano 645 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (-58), 3 decessi, compresi i recuperi (+2), i ricoverati sono 463 (+22), le terapie intensive sono 65 (+2). I casi a Roma città sono a quota 255", è la sintesi dell'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato.

Nella regione sono 16.312 i casi attualmente positivi, 463 i pazienti ricoverati in area non critica e 65 quelli in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano 15.784 persone. Il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 8.429, mentre il totale dei guariti è di 340.049.