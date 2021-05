Covid Lazio, oggi 654 contagi e 21 morti. A Roma 310 nuovi casi

Sono 654 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 13 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 21 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 14.744 tamponi e quasi 16.000 antigenici per un totale di oltre 30.000 test. I guariti o dimessi sono stati 1.063. Aumentano i casi, diminuiscono i decessi, le terapie intensive e i ricoverati. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,4%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,1%. I casi a Roma città sono a quota 310. Oggi il totale dei vaccini somministrati raggiungerà la quota 2,5 milioni con una percentuale di prime dosi pari al 35% dell’intera popolazione target.

"In forte riduzione il numero dei ricoverati pari a 1.589 (-143), 233 le terapie intensive (-11). I tassi di occupazione ospedaliera sono sotto soglia" dice l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "L'incidenza e focolai attivi sono in diminuzione. Una fase importante che segnala la discesa dei principali parametri. L'Rt è in calo a 0.88".



Nella Asl Roma 1 sono 118 i casi nelle ultime 24 ore con 5 decessi. Nella Asl Roma 2 sono 124 con sette morti, 68 i nuovi casi nella Asl Roma 3 con due morti, 33 casi nella Asl Roma 4 con un morto, nella Asl Roma 5 86 nuovi casi nelle ultime 24 ore con due morti e nella Asl Roma 6 sono 83 nuovi casi con tre morti;

Nella Asl di Latina sono 63 i nuovi casi, 43 in quella di Frosinone oltre a un morto. Nella Asl di Viterbo si registrano 21 nuovi casi e 15 in quella di Rieti. "Proroghiamo la zona rossa di Bella Farnia (Sabaudia), in provincia di Latina, per ulteriori 7 giorni" conclude D'Amato.