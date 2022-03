Sono stati 6.136 i nuovi contagi da Coronavirus in 24 ore, giovedì 10 marzo, nel Lazio, 2.693 solo a Roma, e 17 morti secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Processati 10.275 tamponi molecolari e 40.169 antigenici con un tasso di positività al 12,1%. I ricoverati sono 1.037, 36 in meno da ieri, 79 le terapie intensive, 10 in meno da ieri. Sono stati 9.123 i guariti.