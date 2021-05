Covid, Letta: "Rivedere bonus vacanze e allungare voucher"

"Serve un pacchetto importante sul turismo, da inserire nel decreto che abbiamo chiesto, primo 'vacanze italiane 2021', un bonus vacanze per gli italiani, e creare un fondo di garanzie per gestire i voucher e allungarli nel tempo". Lo ha detto il leader del Pd, Enrico Letta ospite su Radio 24, al 'Caffe della Domenica' di Maria Latella, parlando del turismo per la prossima estate.

Il segretario Dem ha poi sottolineato che "non c'è ripartenza senza occupazione giovanile e femminile, noi siamo per la decontribuzione per le nuove assunzioni e detassazione per le attività economiche".

Letta ha poi commentato le parole di Fedez dal palco del Primo maggio. "Ci aspettiamo scuse dalla Rai, un chiarimento. Io voglio ringraziare Fedez, il fatto che uno come lui parli di questi temi rende possibile di rompere questo tabù" visto "che sembra che non si può parlare di diritti perché siamo in pandemia. Io - spiega - sono perfettamente d'accordo con le sue parole".