Covid Liguria, 164 nuovi contagi e 6 morti: bollettino

(Adnkronos)

Sono 164 i nuovi casi di coronavirus in Liguria secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 6 morti. 1637 tamponi molecolari effettuati e 1355 tamponi antigenici. In totale ad oggi i pazienti ospedalizzati in Liguria sono 689, 22 in meno di ieri, di cui 67 ricoverati in terapia intensiva. Complessivamente si registrano 3849 persone in isolamento domiciliare.