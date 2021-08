Covid Liguria oggi, 156 nuovi contagi: bollettino 27 agosto

Sono 156 i nuovi contagi da Coronavirus in Liguria secondo il bollettino di oggi, 27 agosto 2021. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 2.815 tamponi molecolari e 3.465 antigenici rapidi. Da ieri i guariti sono stati 217. I positivi nella Regione al momento sono 3.237. I ricoverati nei reparti Covid ordinari sono 86 di cui 11 in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Genova con 59 nuovi contagi, Imperia a 44, Savona a 28 e La Spezia a 22.