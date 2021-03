Covid Liguria, oggi 242 nuovi contagi e 13 morti: bollettino

(Adnkronos)

Sono 242 i nuovi contagi da coronavirus in Liguria secondo il bollettino di oggi, 15 marzo. Registrati inoltre altri 13 morti. 82.886 il totale dei casi nella Regione dall'inizio della pandemia. 632 (+34) i ricoveri in ospedale (di cui 64 in terapia intensiva / TI, +0). Il totale dei guariti è di 72.737 (+231).